İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. Girona sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Atletico Madrid maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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