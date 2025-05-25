İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Nottingham Forest sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest-Chelsea maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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