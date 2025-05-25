İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Bournemouth sahasında Leicester City'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Bournemouth ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Leicester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth-Leicester City maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈