Fransa Kupası finali | PSG - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Kupası’nda final mücadelesinde kupa için sahaya çıkacak olan PSG ile Reims, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Heyecanlı karşılaşmanın sonunda kazanan taraf kupayı kaldıracak. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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Fransa Kupası final maçında PSG ile Reims karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak kupayı kaldıran taraf olmak istiyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PSG - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Kupası final maçında karşı karşıya gelecek PSG - Reims maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Reims: Yehvann Diouf, Hiroki Sekine, Joseph Okumu, Cedric Kipre, Sergio Akieme, Mory Gbane, Valentin Atangana Edoa, John Patrick, Keito Nakamura, Junya Ito, Jordan Pefok.

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