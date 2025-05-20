Manchester City'de kazandı Kevin De Bruyne evinde veda etti!

Manchester City, Bournemouth'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Kevin De Bruyne'ye veda etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftası, Manchester City taraftarları için unutulmayacak bir hafta oldu. Bournemouth'u evinde 3-1 mağlup eden City, galibiyeti hüzünlü bir veda ile noktaladı.

2015 yılından bu yana kulübün formasını terleten Kevin De Bruyne, çocukları ile seromoniye çıktığı maçta yine çocukları ile birlikte Manchester City'ye veda etti.

Taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlanan ve anlamlı pankartlar ile uğurlanan Belçikalı yıldız, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Bournemouth maçı, böylelikle De Bruyne'nin City forması ile iç sahada çıktığı son maç oldu.

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