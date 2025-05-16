Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Hilal Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fateh - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fateh - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fateh - Al Hilal Riyadh maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 18.55'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL FATEH - AL HILAL RIYADH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Fateh: Al-Aqidi; Baattia, Fernandes, Saadane, Al Zarie; Youssef, Bendebka; Batna, Vargas, Sbai; Ferreira

Al-Hilal: Bono; Al Yami, Al Tambakti, Koulibaly, Al-Harbi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Dawsari

AL FATEH - AL HILAL RIYADH MAÇI CANLI İZLE