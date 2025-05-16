İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Tottenham'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Aston Villa ile Tottenham kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Tottenham maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Gray, Bissouma, Sarr; Johnson, Richarlison, Son

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