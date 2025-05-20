Daniel Guiza'dan fair-play!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 44 yaşındaki Daniel Guiza, İspanya'da çıktığı karşılaşmada yaptığı hareketle büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Juventud Sanluquena forması giyen 44 yaşındaki İspanyol futbolcu Daniel Guiza, savunma arkasına sarktığı bir pozisyonda rakip kalecinin sakatlanması ile bomboş kaleyle karşı karşıya kaldı. Ancak büyük bir fair-play örneği gösteren golcü boş kaleye golü atmak yerine sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için durmayı tercih etti. Guiza'nın yapmış olduğu bu hareket sosyal medyada büyük alkış aldı.

İŞTE O ANLAR