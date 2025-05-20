Daniel Guiza'dan fair-play!

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Osimhen transferinde Fenerbahçe detayı! Osimhen transferinde Fenerbahçe detayı! 11:01
Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı! Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı! 10:43
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