Daniel Guiza'dan fair-play!

Juventud Sanluquena forması giyen 44 yaşındaki İspanyol futbolcu Daniel Guiza, savunma arkasına sarktığı bir pozisyonda rakip kalecinin sakatlanması ile bomboş kaleyle karşı karşıya kaldı. Ancak büyük bir fair-play örneği gösteren golcü boş kaleye golü atmak yerine sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için durmayı tercih etti. Guiza'nın yapmış olduğu bu hareket sosyal medyada büyük alkış aldı.
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👏 "Güiza, con todo a favor para marcar, detuvo la jugada al percatarse de que el portero rival estaba lesionado. Un gesto que demuestra que el fair play está por encima del resultado" 🥇 En 2008 fue Pichichi y ganó la EURO con España; ahora milita en @juvesanluquena 📺 @RFAF pic.twitter.com/DnhFwEfSVH— LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) May 19, 2025