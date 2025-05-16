Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin FIFA 75. Olağan Kongresi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleşti. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 75. Olağan Kongresi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlendi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı.

Geçtiğimiz yıla dair gerçekleştirilen faaliyetlerin, mali tabloların ve komite raporlarının değerlendirildiği kongrede, mevcut yılın ve sonraki yılın bütçeleri detaylı bir şekilde incelendi ve yapılan oylamanın ardından onaylandı. Disiplin Komitesi, Etik Komitesi, Temyiz Komitesi ile Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitelerinin seçilmesinin ardından kongre sona erdi.

Öte yandan, FIFA'nın hayata geçirdiği ve 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk kez kutlanacak olan Dünya Futbol Haftası, Paraguay'da düzenlenen 75. FIFA Kongresi sırasında yapılan Delegeler Futbol Turnuvası'nda tanıtıldı. FIFA üyesi ülke federasyonların delegelerini bir ayara getiren turnuvada, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da forma giydi.

Dünya Futbol Haftası, futbolun insanları farklı yerlerden, kültürlerden ve dillerden bir araya getirmeye yönelik eşsiz gücüyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ilk etkinlik haftası olacak. "Birlikte Daha Güçlüyüz" teması altında bireyler, takımlar ve kuruluşlar dünyanın dört bir yanında futbol oynamaya, izlemeye ve farkındalık yaratmaya davet ediliyor. Bu etkinlik haftası, futbolda birlikten doğan gücü gözler önüne sermeyi amaçlıyor.