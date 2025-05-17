Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Mainz sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Bayer Leverkusen maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Wirtz, Buendia; Schick

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