Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg sahasında Union Berlin'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Union Berlin maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis; Komur, Claude-Maurice; Tietz

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Vogt; Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Juranovic; Hollerbach, Ilic

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