Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst

Wolfsburg: Grabara; Roerslev, Vavro, Kouliarakis, Maehle; Vranckx, Arnold; Skov Olsen, Wimmer, Amoura; Wind

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