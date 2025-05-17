Genoa - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Genoa sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2025- 11:33