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Fırtına'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları! Fırtına'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları! 19:00
F.Bahçe Beko-Panathinaikos maçı CANLI F.Bahçe Beko-Panathinaikos maçı CANLI 17:55
Mertens'ten veda üçlüsü Mertens'ten veda üçlüsü 16:52
G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! 16:15
G.Saray kafilesi yola çıktı G.Saray kafilesi yola çıktı 15:36
Rafa Silva'ya komşu kancası! Rafa Silva'ya komşu kancası! 15:32
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G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! 15:14
Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! 15:13
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor 14:15
F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor 13:53
Ertuğrul Doğan'dan kaynak müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan kaynak müjdesi! 13:33
F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! 12:35
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