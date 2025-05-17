Metz - Dunkerque maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Metz - Dunkerque maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 2 final maçımda Metz sahasında Dunkerque'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun Ligue 1'e yükselen takımı olmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2025- 11:23