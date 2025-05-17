Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında St. Pauli sahasında Bochum'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St. Pauli ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Pauli - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St. Pauli - Bochum maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST. PAULI - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

St. Pauli: Vasilj; Nemeth, Wahl, Van der Heyden; Saliakas, Smith, Boukhalfa, Treu; Sinani; Guilavogui, Weisshaupt

Bochum: Horn; Oermann, Medic, Bernardo; Passlack, Sissoko, Losilla, Pannewig, Wittek; Broschinski, Masouras

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