Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Orubah sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Orubah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Orubah - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Khaleej maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 19.40'ta oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.