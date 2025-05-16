2. Lig play-off yükselme maçları devam ediyor. GMG Kastamonuspor, ilk maçta mağlup olduğu Van Spor FK'yı rövanş maçında konuk edecek. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GMG Kastamonuspor - Altınordu maçını takip etmek için tıklayın...

2. Lig play-off 2. turda heyecan devam ediyor. GMG Kastamonuspor ile Altınordu, Kastamonu Gazi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Altınordu'ya 1-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, üst tur için rövanş maçında rakibini ağırlayacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GMG KASTAMONUSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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