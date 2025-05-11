Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Torino sahasında Inter'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino-Inter maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TORINO-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic, Dembele, Maripan, Coco, Biraghi, Ricci, Casadei, Elmas, Vlasic, Lazaro, Adams

Inter: Martinez, Bisseck, de Vrij, Augusto, Darmian, Fratessi, Asllani, Zielinski, Dimarco, Arnautovic, Correa

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