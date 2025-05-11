İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Arsenal'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlayan ev sahibi takım, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında PSG'ye elenen Arsenal ise ligde oynayacağı maçta yaralarını sarmayı hedefliyor. Mikel Arteta yönetiminde ligi ikinci sırada bitirmeye yakın olan deplasman takımı, zorlu deplasmanda moral arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool-Arsenal maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈