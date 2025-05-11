La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.
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BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga'nın 35. haftasında oynanan Barcelona-Real Madrid maçı saat 17.15'te başladı.
EL CLASICO'DA İLK 11'LER
Barcelona: Szczesny, Cubarsi, Eric, Martinez, Cubarsi, Gerard Martin, Pedri, De Jong, Raphinha, Yamal, Olmo, Ferran Torres
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr.
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.