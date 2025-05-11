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Beşiktaş’ta talihsiz an! Beşiktaş’ta talihsiz an! 20:01
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 19:14
Serdal Adalı yeniden başkan seçildi Serdal Adalı yeniden başkan seçildi 19:02
G.Saray'da gözler finale çevrildi G.Saray'da gözler finale çevrildi 18:35
Ole Gunnar Solskjaer: Büyük bir takıma karşı oynayacaklar Ole Gunnar Solskjaer: Büyük bir takıma karşı oynayacaklar 18:29
Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI 17:43
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Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:35
Trabzonspor'da hedef kupa! Trabzonspor'da hedef kupa! 15:17
Galatasaray'da final hazırlıkları Galatasaray'da final hazırlıkları 15:17
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bilgileri! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bilgileri! 14:53
Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi 14:26
Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu... Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu... 13:21