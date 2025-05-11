İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Genoa karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanan mücadele nefes kesen bir tempoda geçti ve 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Genoa karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele nefes kesen bir tempoda geçti ve 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Napoli, şanssız bir an yaşadı. Kaleci Alex Meret'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Napoli, 64. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle bir kez daha öne geçti: 2-1. Ancak Genoa pes etmedi. Konuk ekip, 84. dakikada Johan Vazquez'in kaydettiği golle skora tekrar denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Napoli puanını 78'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Inter'in sadece 1 puan önünde kalabildi. Genoa ise 40 puana ulaştı.