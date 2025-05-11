Arjantin Premier Ligi’nde oynanan Independiente - Independiente Rivadavia maçında Santiago Gabriel Montiel inanılmaz bir gole imza attı. İşte Montiel'in o golü...

Arjantin Premier Ligi'nde haftanın en çok konuşulan anı Independiente - Independiente Rivadavia maçında yaşandı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı Independiente, taraftarı önünde çıktığı mücadelede sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın kaderini belirleyen isim ise Santiago Gabriel Montiel oldu.

Karşılaşmanın 57. dakikasında sahneye çıkan Montiel, futbolseverlere unutulmaz bir gol izletti. Ceza sahası dışından topa mükemmel bir zamanlamayla rövaşata vuran genç futbolcu, kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.

İŞTE O GOL