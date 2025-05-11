Arjantin Premier Ligi'nde haftanın en çok konuşulan anı Independiente - Independiente Rivadavia maçında yaşandı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı Independiente, taraftarı önünde çıktığı mücadelede sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın kaderini belirleyen isim ise Santiago Gabriel Montiel oldu.
Karşılaşmanın 57. dakikasında sahneye çıkan Montiel, futbolseverlere unutulmaz bir gol izletti. Ceza sahası dışından topa mükemmel bir zamanlamayla rövaşata vuran genç futbolcu, kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.
İŞTE O GOL
MONTIEL NE YAPTI ÖYLE? İNANILMAZ BİR GOL! pic.twitter.com/Mm1JqJaP8y— Fotomaç (@fotomac) May 11, 2025