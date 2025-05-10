Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı

Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı Alexander Sörloth'un ilk 30 dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup ederken ilk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli golcü, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2025- 00:17