Portekiz'de şampiyonluk yarışındaki Benfica ile Sporting, Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü derbiye ilk 11'de başladı. Konuk takım 4. dakikada Francisco Trincao ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla sona erdi. 63. dakikada sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele 1-1 bitti ve şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. 34. haftada 79 puanlı Benfica, Braga deplasmanına giderken, aynı puanı bulanan Sporting ise Vitioria Guimaraes'i konuk edecek.