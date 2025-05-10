Fransa Ligue 1'in 33. haftasında oynanan Le Havre - Olympique Marsilya karşılaşması, tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 64. dakikada durduruldu. Maçın hakemi Willy Delajod, yaşanan karışıklığın ardından futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Olaylar, Marsilya'nın Amine Gouiri'nin golüyle öne geçmesinden kısa bir süre sonra patlak verdi. Le Havre taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün yanındaki bir bölümde kavga çıktı. Güvenlik nedeniyle bazı seyirciler tribünleri terk ederek kendilerini korumaya çalıştı.

Gerginliğin büyümesi üzerine hakem Delajod karşılaşmayı durdurma kararı aldı. Sahadaki oyuncular soyunma odasına yönlendirilirken, güvenlik güçleri tribünlerdeki olaylara müdahale etti.