Montpellier - PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Montpellier sahasında PSG'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Montpellier ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - PSG maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

MONTPELLIER - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Montpellier: Lecomte; Ndollo Bille, Mouanga, Omeragic, Mincarelli, Sainte-Luce; Coulibaly, Nzingoula, Ferri, Fayad; Ndiaye

PSG: Safonov; Kamara, Tape, Lucas Beraldo, Hernandez; Mayulu, Lee, Zaire-Emery; Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola

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