Rennes - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Rennes sahasında Nice'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Rennes ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Nice maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

RENNES - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Wooh, Rouault, Brassier; Assignon, Blas, Kone, James, Truffert; Meite, Kalimuendo-Muinga

Nice: Bulka; Mendy, Bombito, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Sanson, Abdi; Bouanani, Laborde

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