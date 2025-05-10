Toulouse - Lens maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Toulouse sahasında Lens'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Toulouse ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lens maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

TOULOUSE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, Canvot; Kamanzi, Casseseres Jr, Sierro, Donnum; Gboho, King, Magri

Lens: Ryan; Gradit, Bah, Medina; Ojediran, Mendy, Zaroury, Thomasson, Machado; Koyalipou, Diouf

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