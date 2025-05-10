Le Havre - Marsilya maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Le Havre sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 33. haftada Le Havre ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Marsilya maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.

LE HAVRE - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Gorgelin; Nego, Kinkoue, Sangante, Ballo-Toure; Mwanga, Toure, Kechta; Diawara, Ayew, Soumare

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia; Bennacer, Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Gouiri, Luis Henrique

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