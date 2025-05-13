Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralı hakkındaki kararına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı itirazları reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."