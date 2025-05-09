Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-Hoffenheim maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Grabara, Roerslev, Odogu, Koulierakis, Meahle, Majer, Vranckx, Gerhardt, Amoura, Kaminski, Wind

Hoffenheim: Baumann, Chaves, Ostigard, N'Soki, Kaderabek, Stach, Bischof, Toure, Bülter, Kramaric, Hlozek

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