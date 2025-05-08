Nesine 2. Lig play-off | 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. 68 Aksaray Belediyespor, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Karacabey Belediye Spor ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2025- 14:10