Nesine 2. Lig play-off | Menemen FK - Van Spor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Menemen FK, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Van Spor FK ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Menemen FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2025- 14:15