Nesine 2. Lig play-off | Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Adana 01 Futbol Kulübü, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Altınordu ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2025- 14:03