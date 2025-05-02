Tebriz Traktör İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti!

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2025- 21:52