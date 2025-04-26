Lyon-Rennes maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lyon sahasında Rennes'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon-Rennes maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 31. haftada Lyon ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon-Rennes maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LYON-RENNES MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Descamps, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Veretout, Tessmann, Cherki, Almada, Fofana, Mikautadze

Rennes: Samba, Jacquet, Rouault, Brassier, Assignon, Fofana, Cisse, Matusiwa, Truffert, Tamari, Kalimuendo-Muinga

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