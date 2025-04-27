Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Como sahasında Genoa'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como-Genoa maçı 27 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COMO-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez, Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle, Caqueret, Da Cunha, Strefezza, Paz, Ikone, Douvikas

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Caricol, Frendrup, Masini, Messias, Oliveira, Thorsby, Pinamonti

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