Nesine 3. Lig play-off | Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 3. Lig play-off yükselme maçları başlıyor. Ağrı 1970 Spor, tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada Ağrı 1970 Spor ile mücadele edecek. İki takım da galip gelerek adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. Maçın ayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 11:44