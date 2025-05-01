Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.
Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.
Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.
İŞTE O ANLAR:
Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nden nasıl elendiklerini anlamaya çalışıyor! pic.twitter.com/FnlHEzUda4— Fotomaç (@fotomac) April 30, 2025