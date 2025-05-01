Ronaldo'nun şaşırtan hareketleri! Maç sonunda gündem oldu...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu. ve AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Portekizli oyuncunun maçın ardından sahanın ortasında yaptığı hareketler ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2025- 10:55