Le Havre-Monaco maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Le Havre sahasında Monaco'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre-Monaco maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Le Havre-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada Le Havre ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre-Monaco maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LE HAVRE-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Gorgelin, Nego, Kinkoue, Lloris, Ballo, Diawara, Toure, Mwanga, Casimir, Ayew, Soumare

Monaco: Köhn, Vanderson, Kehrer, Singo, Henrique, Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino, Biereth, Embolo

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...