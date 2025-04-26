Crystal Palace-Aston Villa maçı hangi kanalda? FA Cup yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere FA Cup heyecanı, yarı finalde Crystal Palace ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Oliver Glasner yönetiminde sahaya çıkacak olan Crystal Palace, taraftarı önünde galip gelerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'e elenerek Avrupa'ya veda eden Aston Villa, Unai Emery’nin liderliğinde sezonu FA Cup zaferiyle taçlandırmak istiyor. İki takımın da büyük önem verdiği bu karşılaşmada, final bileti için sahada kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Peki, Crystal Palace-Aston Villa maçı hangi kanalda? FA Cup yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 16:24