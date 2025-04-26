İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid, Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin nefesini kesen dev mücadelede kazanan taraf uzatmalarda belli oldu.
Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 70. dakikada Kylian Mbappé ve 77. dakikada Aurelien Tchouaméni kaydetti. Tchouaméni'nin golünde asisti ise milli oyuncumuz Arda Güler yaptı. Mücadelenin 55. dakikasında oyuna dahil olan Arda, kullandığı kornerde Tchouaméni'ye şık bir asist yaparak önemli bir katkı sağladı.
Barcelona'nın gollerini 28. dakikada Pedri ve 84. dakikada Ferran Torres attı. Uzatmalara giden karşılaşmada Katalan ekibine zaferi getiren gol, 116. dakikada Jules Koundé'den geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından Barcelona, Kral Kupası'nı kazanarak sezonu önemli bir zaferle taçlandırdı.