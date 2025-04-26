Barcelona 3-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET Kral Kupası Barcelona'nın!

Kral Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Hansi Flick yönetiminde bu sezon üç kulvarda da yoluna devam eden Katalan ekibi, El Clasico'da rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 22:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025- 01:52