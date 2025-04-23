İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Athletic Bilbao sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 33. haftada Athletic Bilbao ile Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Las Palmas maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Djalo, Sancet, Unai Gomez; I Williams

Las Palmas: Horkas; Viti, Alex Suarez, McKenna, Marmol; Javier Munoz, Essugo, Bajcetic, Moleiro; McBurnie, Fabio Silva

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