Arda Güler'den Barcelona maçında asist!

İspanya Kral Kupası final maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 55. dakikasında Modric'in yerine oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler asiste imza attı.
77. dakikada Aurelien Tchouameni'ye gol pasını veren genç yıldız, takımının 2. golünde önemli bir işe imza attı.
İşte o asist:
ARDA GÜLER'DEN ADRESE TESLİM ASİST! Arda'nın asisti, Tchouameni'nin golüyle Real Madrid öne geçiyor! - 🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/rWnLluceHu— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 26, 2025