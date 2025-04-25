PSG - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında PSG sahasında Nice'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nice maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 31. haftada PSG ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nice maçı 25 Nisan Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

PSG - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Hernandez, Mbaye; Zaire-Emery, Mayulu, Lee; Doue, Goncalo Ramos, Barcola

Nice: Bulka; Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi; Guessand, Laborde, Boga

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