Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Al Hilal'i 3-1 mağlup etti.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Roberto Firmino, 27. dakikada Ivan Toney ve 90+7. dakikada Firas Albirakan kaydederken Al Hilal'in golü ise 42. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi.
Al Ahli'de Franck Kessie, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının kazandığı penaltı atışından faydalanamadı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al Ahli formasıyla karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmayla birlikte AFC Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Al Ahli'nin rakibi Al Nassr ile Kawasaki arasında 30 Nisan Çarşamba günü TSİ 19.30'da oynanacak maçın ardından belli olacak.