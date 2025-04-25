Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Heidenheim maçı 25 Nisan Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart - Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Woltemade, Demirovic

Heidenheim: Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Dorsch, Schoppner, Beck, Kratzig; Conteh, Pieringer

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