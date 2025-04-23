İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Celta Vigo sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 33. haftada Celta Vigo ile Villarreal mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Villarreal maçı 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Guaita; Rodriguez, Lago, Marcos Alonso; Carreira, Beltran, Sotelo, Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias, Gonzalez

Villarreal: Junior Reis; Kiko Femenia, Foyth, Costa, Pedraza; Pino, Parejo, Comesana, Denis Suarez; Ayoze Perez, Barry

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